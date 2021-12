Mathieu van der Poel meldt zich af voor Vestingcross in Hulst

Vitalia Doumesh kroont zich in Zoutelande tot Nederlands damkampioe­ne

ZOUTELANDE - Vitalia Doumesh is zondag in het Beach Hotel in Zoutelande Nederlands damkampioene geworden. De damster uit Alkmaar, die in 1997 haar eerste titel veroverde en ook in 2015 en 2017 kampioen werd, versloeg op de slotdag Tamar Visser, terwijl haar medekoploopster Jacqueline Schouten niet kon winnen van Laura Timmerman.

12 december