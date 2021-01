Mathieu van der Poel is weer van buitencategorie in Vestingcross

Van der Poel, die op Nieuwjaarsdag al in Baal zegevierde en ook op 2 januari een overwinning boekte in Gullegem, liet weer al zijn concurrenten zijn hielen zien. Omdat de Vestingcross dit seizoen debuteerde in de wereldbekercyclus, was de gehele wereldtop aanwezig. Wout van Aert, zijn grote rivaal, Toon Aerts, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout sputterden wel tegen, maar haakten al vroeg af.

Van der Poel zei voiraf dat hij zich niet kon herinneren of hij eerder drie dagen achter elkaar had gereden. Hij had ook wel zware benen. ,,Maar ik heb gekozen voor rijden in plaats van rusten. Na deze wedstrijd is daar weer tijd voor.‘’