Maru Poppe uit Vlissingen treedt in de voetsporen van haar grote zus en gaat ook naar Amerika

Jan Raas doorbreekt het stilzwij­gen: ‘Ik aan de drank? Nou, dan hebben er veel een alcoholpro­bleem’

22 juni Het was achttien jaar een goed bewaard geheim. Waarom moest Jan Raas in 2003 nu precies het veld ruimen bij de Rabobank-wielerformatie? In de biografie ‘De Raboploeg’, die deze week verschijnt, gaat de icoon uit 's-Heerenhoek voor het eerst in op zijn pijnlijke exit.