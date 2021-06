Martin Fierloos brengt tafeltennis terug in Goes (en meteen voor iedereen)

Het blijft een bijzonder verhaal. Een tafeltennisclub oprichten in coronatijd. En tegen de stroom in groeien tot circa veertig leden. Met daarbij ook nog de nodige maatschappelijke ambities, zoals de verbinding zoeken met para-tafeltennissers. Het initiatief viel op, eerst in Goes. ,,We werden sportclub van het jaar.’’ Vervolgens kwam Tafeltennis Goes landelijk op de radar, als NTTB Tafeltennisclub van het jaar. Fierloos is trots op wat er in ruim een jaar tijd is bereikt. ,,Nu zijn we toe aan de volgende stap.’’