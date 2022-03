Martijn de Vries, een paradijsvogel in het Zeeuwse hardloopwereldje

Tim van Dijke door knieblessu­re wéér in ongewisse over seizoens­start

COLIJNSPLAAT – Terwijl het wielerseizoen al in volle gang is, moet Tim van Dijke (21) thuis vanaf de bank toekijken. Een onschuldige valpartij tijdens het laatste trainingskamp met Jumbo-Visma in Alicante heeft roet in het eten gegooid. ,,Het is vervelend, maar vorig jaar had ik ook een valse start en kwam het ook weer goed. Ik maak me dus niet druk”, zegt hij overtuigend.

