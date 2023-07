Martijn de Kok slimste in straten van Westkapelle

Na zijn overwinning in Zoutelande en een zesde plaats in Yerseke kwam Martijn de Kok uit Heinkenszand woensdagavond als eerste over de streep tijdens de 42e editie van de stratenloop in Weskapelle. ,,Ik heb lekker tactisch gelopen”, verklaarde hij zijn zege na afloop. Loura Kleinepier uit Middelburg won bij de vrouwen na Zoutelande ook in Westkapelle.

De langste afstand van 9,3 kilometer was een race met steeds wisselende kopposities. Na de start trok Joeri Versluis uit Middelburg de gaskraan open en hij had daardoor al snel een gat van 50 meter op achtervolgers Ronnie Overgaauw, Jack Krijger, Erwin Harmes en Peter Biewenga. Overgaauw maakte al snel een einde aan de aspiraties van Versluis en nam na een kilometer de kop over met De Kok en Krijger in de achtervolging. Dijk op zag De Kok zijn kans, versnelde en kreeg een voorspong van een meter of tien die Overgaauw in het vervolg van de wedstrijd niet meer dicht kreeg.

Daarmee pakte de hardloper uit Heinkenszand dus zijn tweede stratenloopzege in 33 minuten en 9 seconden. Overgaauw had vijf seconden meer nodig met Jack Krijger, voetballer uit Yerseke, zomaar op de derde plaats overall. Versluis, Harmes, Biewenga, Schrier, Drijdijk en Rijk finishten binnen de top tien.

Nieuwe naam

Loura Kleinepier had er bij de vrouwen zin in en nam al snel een voorsprong van twee minuten op Solange Rotela, Anne van der Swaluw en Henny Strating. Na 38 minuten en 21 seconden was de zege voor Kleinepier, afkomstig van de korfbal, binnen. ,,Ik ben net voor corona gestopt en voel me lekker in het hardlopen. Geen verplichte trainingsuren meer. Ik kan nu zelf beslissen wanneer ik train.’’

Anne van de Zwaluw knokte zich in de laatste ronde naar de tweede plaats ten koste van Solange Rotela. Daarna volgden Henny Strating, Mirona de Vrie, Leonie Ton en Irma Heeren.

Van de Zwaluw is een ‘nieuwe’ naam bij de vrouwen. ,,Ik heb een aantal jaar op amateurniveau gefietst en diverse strandraces gereden, dus met de conditie zit het wel goed’’, liet ze naderhand weten. ,,Mijn laatste rit was twee jaar geleden de Amstel Gold Race ter ere van mijn vader die kort daarvoor was overleden. Om het wielrengat op te vullen ben ik gaan hardlopen eerst bij trainer Jan de Wilde en daarna bij Jos den Hollander.’’ En met succes dus.

In totaal deden meer dan 150 hardlopers mee aan de wedstrijd in Westkapelle.