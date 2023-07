Martijn de Kok en Loura Kleinepier winnen stratenloop Zoutelande

Ondanks de zomerstorm Poly stonden er ruim 150 deelnemers aan de start in de Langstraat voor drie rondes van 3,3 km. Martijn de Kok had er zin in en trok meteen het peloton uit elkaar, gevolgd door Rens Maljers, Lennen Jonker, Erwin Harmes, Sander Post en Bezuayehu Petersen. Bart Heshof en de nummer drie van de Kustmarathon, Peter Biewenga, moesten al snel een gaatje laten vallen.

Bij de vrouwen voerde oud-korfbalster Loura Kleinepier het vrouwenveld aan. Zij werd gevolgd door Ada Geuze en Leonie Ton, de winnares van de recente uurloop in Goes. Geuze kwam in de laatste ronde nog kort op Kleinepier, maar die hield stand. Haar eindtijd was 39.19 minuten. Geuze gaf 15 seconden toe en hield Ton op ruime achterstand.