Martens straft ‘te dikke buik en kont’ van Staelens af

Video Door de morfine dacht Fredriks even dat het wel mee zou vallen

9:23 's-HEERENHOEK - Nadat Johan Fredriks in mei 2018 tijdens een stratenrace in Noord-Ierland met een snelheid van dik 200 km/u onderuit ging en compleet in de kreukels lag, dacht hij: ‘Misschien komen de artsen straks wel tot de conclusie dat het allemaal meevalt en dat ik over een paar dagen weer kan rijden...’ ,,Maar ik zat toen helemaal onder de morfine, haha.” Het viel namelijk helemaal niet mee. De coureur uit ’s-Heerenhoek is een jaar na dato nog steeds aan het revalideren. Terugkeren op zijn oude niveau kan hij wel vergeten.