Mark Boot wil ook in klassieker de beste Zeeuw zijn: ‘De meesten verwachten dat ik win...’

135 jaar gymnastiek in Wemeldinge; WIK was er al voordat er in Zeeland gevoetbald werd

Gymnastiekvereniging Willen is Kunnen vierde zaterdag het 135-jarig bestaan. Maar het had niet veel gescheeld of de club uit Wemeldinge had dat feest niet eens gehaald. Het ‘oudje’ is net op tijd nieuw leven ingeblazen.