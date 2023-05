Marit Huige heeft mooie plannen met Incroyable (en wint alvast in eigen huis)

Marit Huige uit Nisse was met de vosmerrie Incroyable in het 1.40m twee fasen de baas in eigen huis. Zij stuurde de tienjarige Untouchable-dochter op de schitterende accommodatie van haar ouders in beide fasen foutloos rond. ,,Incroyable is een heel fijn springpaard", zei ze. ,,Ze heeft enorm veel vermogen, is bloedvoorzichtig en denkt in het parcours goed mee. Ze sprong ook super en wilde geen fout maken.”