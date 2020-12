Marieke is vertrokken, nog 4800 roeikilometers voor de boeg

Met dolfijnen zwemmen of dagrecord?

De vier willen de eerste Nederlandse vrouwen ooit worden die erin slagen de oceaan over te roeien. Daarbij hebben ze wel concurrentie van een ander Nederlands kwartet, de ‘Dutchess of the Sea’. Hoe fanatiek Le Duc-Bouwense is, gaf ze eerder aan: ,,Ik wil dat we zo hard mogelijk gaan. Ik ben geen recreatieroeier. Iemand van de organisatie vroeg: ‘Wat doe je als je de keuze hebt om met dolfijnen te zwemmen of een dagrecord neer te zetten?’ Nou, dan mogen die dolfijnen het lekker alleen uitzoeken…”