Marco Minnaard kondigt zijn wielerpensioen aan

Milan Vader samen met Mathieu van der Poel naar EK mountainbi­ke

15 juli VLISSINGEN - Bondscoach Gerben de Knegt heeft Anne Terpstra, Milan Vader en de broers Mick en Tim van Dijke opgenomen in de mountainbikeselectie voor de Europese kampioenschappen in Brno in Tsjechië. Terpstra, onlangs winnares van een wereldbekerwedstrijd, komt in actie bij de elite-vrouwen, Vader bij de elitie-mannen samen met alleskunner Mathieu van der Poel.