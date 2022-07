Marc de Brouwer bekroont comeback na 23 jaar met dubbele toernooiwinst

,,Job woont tegenwoordig in Rotterdam en vroeg vorig jaar om eens te dubbelen in Zeeuws-Vlaanderen. Tennis was bij mij compleet van de radar. We gingen eens trainen in Sint-Jansteen en deden vervolgens mee in de dubbel-8 in Clinge. We wonnen drie partijen, maar verloren van Michael de Block en Tim Mechelink. Zij gingen op een gegeven moment alles op mijn zoon slaan. Hij heeft op landelijk niveau aan atletiek gedaan, maar tenniste nog maar sinds kort”, aldus De Brouwer. Op zijn pasje staat 6/6, maar zijn actuele ranking in het dubbel is inmiddels alweer 5,1.