Marathonschaatser Arjen van Damme maakt droomtransfer; voor Jumbo-Visma gaat-ie van Yerseke naar Heerenveen

Sander d’Hont schrijft geschiede­nis met twee eretitels

TERNEUZEN - Voor de tweede keer ooit was de beste Zeeuws-Vlaming in de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen ook meteen de beste Zeeuw. De 28-jarige Sander d’Hont uit Sint-Jansteen finishte als vijfde en pakte zo in de twaalfde editie van de wedstrijd die twee eretitels, net als Sjaak Luteijn in 2012 die de marathon won.

25 april