Marathonman rondt rondje Nederland af, inclusief Kustmarathon

Ze liepen de Kustmarathon in 3 uur en 42 minuten. Daarmee kon hij zijn vijfde marathon van het jaar afvinken. Eerder had hij al marathons gelopen in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Elke maand bleef hij trouw zijn marathons in den lande lopen.

Woensdag was de laatste. Zijn plan was om als afsluiting alle lopers die hem in de voorgaande maanden vergezelden uit te nodigen voor de slotloop in zijn ‘eigen’ Overijjssel. Corona gooide echter roet in het eten. Nu rondde hij af in een 42-kilometer, start en finish bij zijn voordeur in Raalte, onder begeleiding van loopvriend Jos, zijn vrouw Wencke en zijn vader.