Marathon Zeeuws-Vlaanderen opent maandag hoopvol de deur voor deelnemers

De afgelastingen deden de organisatie pijn, laat voorzitter Herman Sarneel weten. En het besef is er dat de coronasituatie nog altijd een factor is die roet in het eten kan gooien.

,,Hoewel er tegen die tijd misschien restricties kunnen gelden zijn we van mening dat we vanaf nu de handschoen moeten oppakken om voor volgend jaar een geslaagd en veilig evenement te organiseren.’’

De start van de marathon in 2022 is op zaterdag 23 april in Hulst, de finish in Terneuzen. Er is een maximum van 750 lopers vastgesteld. Het wordt de twaalfde keer dat de Zeeuws-Vlaamse marathon wordt gelopen.

Op zondag 24 april wordt voor de tweede keer de wandelmarathon afgewerkt. Voor dat evenement is een limiet van 2500 deelnemers.

De marathon kan ook in teamverband worden gelopen in de zogenaamde estafettemarathon. Daarbij is ruimte voor 175 teams, maar die is volgeboekt omdat inschrijvingen van 2020 zijn doorgeschoven.

De laatste winnaars waren in 2019 Maarten van Zetten uit Zoetermeer bij de mannen (zijn tijd was 2.28.07) en Hinke Schokker uit Eastermar bij de vrouwen in een parcoursrecord (2.57.46). De beste Zeeuwen waren Erwin Adan (derde) bij de mannen en Monica Sanders (tweede) bij de vrouwen.