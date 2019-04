Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is volledig in balans

Boonman streefde naar een deelnemersaantal van 750. Met een benadering daarvan is hij nog steeds tevreden. ,,Bij ons is de wedstrijd nog in balans”, zegt hij. ,,Er zijn namelijk nog ruimschoots meer deelnemers dan vrijwilligers, waarvan we er ongeveer 370 hebben. Bij diverse andere marathons in Nederland zie je dat er meer vrijwilligers zijn dan hardlopers… Tja, die kant wil je natuurlijk niet op. Elders is de marathon een bijnummer van een halve marathon of een 10 kilometer, maar hier is het écht het hoofdnummer. En met de estafettemarathon, waarvoor 200 teams zich ingeschreven hebben, hebben we nog eens 800 man op het parkoers.”