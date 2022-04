Marathon van Zeeuws-Vlaanderen is terug; ‘Best een beetje spannend’

Paasweek­end staat bol van motorcross

VLISSINGEN - Zowel in Vlissingen als in Wemeldinge staat het paasweekend bol van de motorcross. Komende zaterdag wordt op het Sloehavencircuit in Vlissingen-Oost de wedstrijd ingehaald die afgelopen weekend werd afgelast. Op Tweede Paasdag staat de langzamerhand traditioneel geworden motorcross van MC de Sproeier op haar circuit aan de Oude Polderweg in Wemeldinge op het programma.

13 april