Marathon Málaga kleurt Zeeuws met gouden Monique, een noeste nestor en een Google-loopster

De nestor van de Zeeuwse atletiek: ‘Ik liep helemaal leeg’

Onder het gezelschap bevindt zich ‘uiteraard’ de nestor van de Zeeuwse atletiek, John Guequierre uit Middelburg. Hij heeft zojuist zijn 389ste halve marathon volbracht, naast de 112 hele marathons die hij liep in de afgelopen 46 jaar. ,,Het hadden er eigenlijk al iets meer moeten zijn, maar ja, corona hè’’, verzucht hij. Op zijn zeventigste behoort John nog altijd tot de betere lopers in zijn leeftijdscategorie. Vandaag legt hij beslag op de vijfde plek in de categorie 70+, maar eigenlijk had er wel een podiumplek ingezeten. ,,Ik liep onderweg helemaal leeg. Tot twee keer toe was er gelukkig een tankstation, waar ik dankbaar gebruik heb gemaakt van het toilet. Dat heeft me natuurlijk wel een paar minuten extra gekost.’’ Het mag voor John de pret niet drukken. Hij heeft veel gekkere dingen meegemaakt in zijn lange hardloopcarrière. Terwijl hij nog een biertje besteld doet hij een boekje open over een marathonavontuur in Jordanië, waarbij hij aan tafel bij de koninklijke familie belandde.