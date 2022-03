Manon Smolders neemt Forza bij de hand

De twintig komt in zicht voor Johnny de Leeuw

’S-GRAVENPOLDER - Johnny de Leeuw is zaterdag voor de negentiende maal Zeeuws damkampioen geworden. In het dorpshuis van ‘s-Gravenpolder won de 56-jarige Goesenaar van hekkensluiter Ad Goudzwaard, die in het middenspel zwaar de fout in ging.

12 maart