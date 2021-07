Maarten van den Driest, het oliemannetje van het Zeeuwse korfbal

De Walchenaar kent het Zeeuwse korfbal goed, al moet hij er naar eigen zeggen wel weer een beetje in groeien. Hij was tien jaar voorzitter van de Souburgse vereniging Zuidwesters en vervolgens aansluitend nog eens acht jaar van Fortis, waar Zuidwesters en Animo in 1998 samen in opgingen. Van den Driest: ,,In 2006 is Ad Vos mij opgevolgd. Ik ben toen op de achtergrond wel betrokken gebleven bij Fortis. Ik ben het bestuur altijd blijven adviseren. Maar hoe het korfbal in de provincie er precies voor staat, moet ik nog wel ondervinden. Ik denk dat ik eerst eens veel bij clubs op bezoek ga.”