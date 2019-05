Maar liefst 26 Britse ‘virgins’ worden ontgroend bij rugbyclub Tovaal

Dubbelslag voor Castrique in GP Arjaan de Schipper

11 mei GOES – Je zou het niet verwachten voor een wedstrijd relatief dichtbij het wielergekke Vlaanderen, maar voor het eerst in bijna twintig jaar heeft een Belg de GP Arjaan de Schipper op zijn naam geschreven. In de vernieuwde wedstrijd van de U23 Road Series was Jonas Castrique de snelste koploper. Na 168 kilometer verwees hij zijn landgenoot Cédric Beullens en Marten Kooistra respectievelijk naar de tweede en derde plaats. ,,Een schitterende overwinning”, liet de winnaar na afloop niet misverstaan.