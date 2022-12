Lucky Runners kloppen record van de Belgische Krekenlopers

Na de eerste ronde van 5,2 kilometer namen de Lucky mannen al de leiding na 17:09 voor het team van Road Running Axel in 17:32 en de Snelle Hyena’s van Scheldesport in 17:25. Sander Post pakte het stokje over van Sander d’Hondt en nam in de tweede ronde de leiding over. Daarna was de pret over voor de Nederlandse teams en hielden de Lucky Runners ruimschoots de leiding in handen. Na acht ronden en 42,195 kilometer haalden zij de zege in 2.22.05 ruimschoots binnen. Dat was sneller dan de Krekenlopers in 2019. Road Running Axel met laatste loper Mikay de Jaeger rolde Arjen de Feijter van Snelle Hyena’s op in 2:58:56 voor de tweede plaats met 15 seconden voorsprong op de Snelle Hyena’s.