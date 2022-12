Lucky Runners duiken bij Aflossingsmarathon onder record van de Belgische Krekenlopers

In 2019 ging de eindzege in de Aflossingsmarathon in Terneuzen naar de Belgische mannen en vrouwen van de Krekenlopers. Drie jaar later klopten de Lucky Runners, ook afkomstig uit België, hun Nederlandse tegenstanders.

Na de eerste ronde van 5,2 kilometer namen de Lucky-mannen al de leiding. Ze kwamen door na 17.09 minuten en zaten nipt voor Road Running Axel (17.32) en de Snelle Hyena’s van Scheldesport (17.25). Sander Post pakte bij Road Running Axel het stokje over van Sander d’Hondt en nam in de tweede ronde de leiding over. Maar daarna was de pret over voor de Nederlandse teams en hielden de Lucky Runners ruimschoots de leiding in handen.

Na acht ronden en 42,195 kilometer haalden zij de zege in 2.22.05 ruimschoots binnen. Dat was sneller dan de Krekenlopers in 2019. Road Running Axel met laatste loper Mikay de Jaeger, rolde Arjen de Feijter van Snelle Hyena’s op in 2.28.56. De Snelle Hyena’s volgden op 15 seconden.

De snelste vrouwen van Lucky Runners hadden 42 kilometer de leiding en finishten op de vijftiende plaats overall in 3.01.33. Ze werden op 24 minuten gevolgd door de RTS dames.

555 marathons

Opmerkelijke deelname van sololoper Paul van Hiel uit Wallonië, die zijn eerste in 2003 in Knokke liep. In Terneuzen ging hij voor zijn 555ste deelname die hij, goed ondersteund door zijn vrouw, aflegde in 3 uur en 11 minuten.

In totaal liepen er 75 teams in verschillende categorieën met ruim 500 deelnemers die na hun loop snel de warmte op zochten in het PV gebouw van de DOW bij een buitentemperatuur van 3 graden.