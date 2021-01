Louter positieve reacties na Vestingcross in Perkpolder: ‘Dit zou een blijvertje kunnen worden’

PERKPOLDER - Wie dacht dat het parkoers in Perkpolder slechts een slap aftreksel zou zijn van het mooie rondje over de stadswallen van Hulst, kreeg ongelijk. De deelnemers aan de Vestingcross, de belangrijkste bondscoaches en televisiecommentatoren waren zondag lovend over de locatie bij de Westerschelde. ,,Dit zou wel eens een blijvertje kunnen worden.”

Toen in het najaar van 2020 duidelijk was dat er op 3 januari nog steeds geen grootschalig publieksevenement gehouden zou mogen worden, schakelde de gemeente Hulst goed. De wereldbekerwedstrijd veldrijden werd niet afgelast, maar men besloot na lang wikken en wegen het parkoers te verplaatsen. Het spectaculaire, zeer geaccidenteerde rondje in de binnenstad werd ingeruild voor een cross door de vlakke polders. Omdat men de kans om een wereldbekerkoers te organiseren niet voorbij wilde laten gaan. Maar werd dat nieuwe traject dan wel World Cup-waardig?

'Dit is uniek’

Die vraag kan na zondag volmondig met ‘ja’ worden beantwoord. De organisatie kreeg veel lof toegezwaaid. Degene die misschien nog wel het meest enthousiast was, was Gerben de Knegt. De Nederlandse bondscoach noemde het parkoers ,,gewoon geweldig”. Terwijl zijn pupil Mathieu van der Poel met een gemiddelde van 25 kilometer per uur door de polders denderde, gaf hij aan dat er alles in zit: ,,Er zit veel interval in, het is snel en tegelijk ook zwaar. Het is noodgedwongen dat ze naar deze plek hebben moeten uitwijken, maar wat mij betreft is dit een blijvertje. Het centrum van Hulst heeft ook wel iets, maar dit is echt een schitterend parkoers. Of het met een andere locatie te vergelijken is? Poeh, ik denk het niet. Nee, dit is uniek.”

Ook zijn Belgische collega, Sven Vanthourenhout, was er goed over te spreken. ,,Het oude parkoers was al ‘knap’, maar Perkpolder doet hier zeker niet voor onder. Het is een mooi terrein en de organisatie heeft het hier mooi opgebouwd. Vanwege de locatie – zo langs het water – spreekt het al meteen aan als je hier aankomt. Van mij zouden er op beide locaties wedstrijden gereden mogen blijven worden.”

Quote Ik begrijp dat dit een alterna­tief parkoers is. Nou, het is wel een heel mooi alterna­tief Wout van Aert

Containerschepen

Over de Vestingcross zoals die van 2017 tot en met 2020 werd verreden, was men van begin af aan ook zeer positief. Vanwege de nabijheid van het stadscentrum, de zwaarte van het parkoers en het fraaie decor. Perkpolder had weliswaar niet zulke grote hoogteverschillen, maar was door de vele korte klimmetjes en de meerdere ‘schuine kanten’ net zo uitdagend. En de stukken door de modder – elk rondje liepen de veldrijders tot boven hun enkels door het slijk – maakten het extra pittig. De beelden die op Eurosport, Sporza en de site van de NOS te zien waren, toonden ook nog eens de schoonheid van het rivier- en polderlandschap aan. Containerschepen schoven door het beeld terwijl de wedstrijden aan de gang waren.

,,Ik begrijp dat dit een alternatief parkoers is. Nou, het is wel een heel mooi alternatief”, gaf Wout van Aert, de nummer twee bij de mannen, aan. ,,Behoud ze allebei maar. Als je voor­taan alleen voor Perkpolder kiest, is dat jammer voor de originele locatie. Dat was in de stad en ik denk dat we daar met de cross naartoe moeten: dicht bij de centra rijden, zodat er extra veel publiek heen kan. Maar ook hier in Perkpolder zijn de mogelijkheden oneindig.”

Winnaar Mathieu van der Poel was logischerwijs ook enthousiast. ,,Het is een leuk rondje. Dijkje op, dijkje af, dat begint op een gegeven moment wel te wegen. Het heeft een beetje van alles wat en het is goed berijdbaar – niet dat je alleen maar aan het stoempen bent. Ik reed overigens ook graag in het centrum...” Hij won daar immers driemaal.

Burgemeester

Het is de intentie van de gemeente om daar ook weer terug te keren. Dat gaf burgemeester Jan-Frans Mulder gisteren ook aan. Hij had zondag gezien ,,dat het fantastisch is gelopen”. Hij kijkt ,,met voldoening” op het evenement terug en is blij dat de keuze voor Perkpolder is gemaakt. ,,Maar de Vestingcross heet zo omdat-ie in het centrum van Hulst verreden hoort te worden. Ik ga ervan uit dat het volgend jaar ook weer kan, met publiek. Dat is ook veel leuker.”

Weer rijden op het parkoers in Perkpolder nabij strandtent Bar Goed lijkt ook niet mogelijk, omdat er plannen zijn voor de bouw van 450 huizen en de aanleg van zowel een golfterrein als een jachthaven. Onduidelijk is nog wanneer daarvoor de eerste spa de grond in gaat.

Het verkeerde signaal

Mulder was zelf niet aanwezig in Perkpolder. Hij vond dat hij het verkeerde signaal gaf als hij wel zou gaan kijken, terwijl toeschouwers niet werden toegelaten. ,,Je kunt dan wel een startschot lossen of helpen bij de prijsuitreiking, maar dat vond ik niet juist. Ik zei vooraf: ‘Als je mij bij de cross ziet, is er iets mis.’ Ik zou namelijk alleen bij een calamiteit komen. Maar het is allemaal goed gegaan. En we hadden spektakel met de toppers die we eerder ook in het centrum van Hulst zagen.”