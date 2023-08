Loura Kleinepier houdt Zeeuwse eer hoog tijdens laatste Hardloop3Daagse

Ook in de laatste etappe van de lange serie, zondag over 15 kilometer in en rond Westkapelle, liet Kleinepier er geen twijfel over bestaan dat ze de sterkste was bij de vrouwen. Ze zegevierde na 1 uur, 6 minuten en 50 seconden, goed voor een totaal van 11299 seconden over drie etappes. ,,Sinds ik ook op de baan train, gaat mijn snelheid goed vooruit. De Kustmarathon zit er nog niet in. Het wordt eerst de Kustloop over twee weken“, Aldus de winnares.

Bij de mannen was er dus geen Zeeuwse overwinning. Erwin Harmes, de Middelburgse oud-winnaar, belandde tijdens de laatste editie van de Hardloop3Daagse op plek vier net buiten de podiumplaatsen. Vrijdag had hij in zijn woonplaats nog de leiding gegrepen, maar die raakte hij zaterdag tijdens de Halve van Westenschouwen kwijt.

Midden- en korte afstand

De Belg Kevin Cnudde was in alle drie de wedstrijden de snelste op de middenafstand en scoorde een totaal van 8932 seconden. Hij bleef daarmee Jacob Wijnstra en Nicky Aalders voor. Nathalie Klaasen uit Alphen aan den Rijn was de beste vrouw.

Op de korte afstand was er wel een Zeeuwse man die er met de zege vandoor ging. Sven Vermeulen uit Vlissingen was drie keer de sterkste en bleef Virgil Topee en Andre Meijers voor. Anouk Antonissen uit Steenbergen had aan de derde plaats op de 7,5 km voldoen de voor de eindoverwinning bij de vrouwen.