Loek van Wely kan zich tijdens het HZ-toernooi in een kort rijtje schaken

Drie keer kreeg het HZ-schaaktoernooi een winnaar die het al eens eerder had. De Nederlander Friso Nijboer (2002 en 2005) en Krishnan Sasikiran uit India (2004 en 2010) pakten twee keer de hoofdprijs. Recordhouder is de Poolse schaker Michał Krasenkow. Hij won het toernooi vier keer; in 2006 voor het eerst, in 2014 voor het laatst. Ook in 2009 en 2013 was hij de beste. Hij is ook de enige schaker die het lukte zijn titel in Vlissingen te verdedigen. Vast staat dat daar dit jaar geen tweede schaker bij komt. De Indiër Harsha Bharathakoti won het toernooi vorig jaar, maar is nu niet van de partij.