LIVE Volg de Kustmarathon hier op de voet

Roze optocht heeft andere uitstra­ling en sfeer

4 oktober ZOUTELANDE - Met het vertrouwde roze feestje is het weekendje Kustmarathon vrijdagavond op gang gebracht. De Ladiesrun bracht zoals gebruikelijk een divers palet aan loopsters op de been. Van beginners voor wie 10 kilometer als een marathon voelde tot doorgewinterde atletes voor wie deze Ladiesrun een avondje-uit was. En de vele honderden vrouwen die tussen deze uitersten liepen.