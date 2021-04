LIVE | Terneuzen maakt zich op voor start van Scheldeprijs

Rugbyer Jan Otte gaat via Strava de strijd aan met zijn ploeggeno­ten

18 maart LEWEDORP - In de rubriek ‘Hoe trainen Zeeuwse sporters nu?’ gaat de PZC iedere week in gesprek met een sporter uit deze provincie. Hoe blijft hij of zij fit in tijden van lockdown? In deel 11: rugbyer Jan Otte.