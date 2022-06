LIVE | Pattinama-Kerkhove verliest in memorabele driesetter van 's werelds nummer één

Het duel in het kleine stadion, gevuld met zo’n 12.000 fans, was in veel opzichten bijzonder. Ten eerste was het de eerste keer ooit dat de Zeeuwse tegenover de aanvoerster van de WTA-ranking stond. Ze had wel eerder voormalige nummers één ontmoet (Garbine Muguruza in het enkelspel, Serena en Venus Williams in het dubbelspel), maar nooit de beste speelster van dát moment. Daarnaast was het pas voor de derde keer in de ‘open era’- het moderne tennis, dat sinds 1968 bestaat - dat een lucky loser tijdens een Grand Slam-toernooi tegenover de nummer één van de plaatsingslijst stond. En voor de Poolse fans was het de vraag of Swiatek de langste zegereeks in de 21ste eeuw kon voortzetten. Ze stond al op 36 winstpartijen…