LIVE | Na zege van Denise Betsema volgt nu hét duel bij de mannen: Van der Poel vs Van Aert

Noor Dekker al zeker van eindzege virtuele crosscompe­ti­tie

14 december KRUININGEN - Noor Dekker heeft haar derde overwinning geboekt in de Run Your Own Race crosscompetitie. In Kruiningen zette ze op de 5,4 kilometer, verdeeld over drie rondes, een tijd neer van 23.17 minuten. Met de maximale score van 300 punten is de atlete uit Serooskerke al onbereikbaar geworden voor de concurrentie.