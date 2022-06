LIVE | Lesley valt volop aan tegen de nummer één van de wereld, maar kan ze ook winnen?

Kock en Kramer pakken winst in koppeltoer­nooi driebanden

Het jaarlijkse Kees Verbeek driebanden koppeltoernooi in Kwadendamme kende een schitterende finale. Vier koppels streden om de eindzege in het toernooi dat is vernoemd naar de veel te vroeg overleden Kees Verbeek. Hij was lid van de club en voormalig uitbater van de supermarkt op het dorp.

26 juni