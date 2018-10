LIVE: Atleten Kustmarathon vertrokken uit Burgh-Haamstede

video Mia van Belle (68): 'Ladiesrun is 46ste wedstrijd van dit jaar'

5 oktober ZOUTELANDE - Met haar 68 jaar was Mia van Belle vrijdagavond een van de oudste deelnemers aan de Ladiesrun in Zoutelande. Maar oud voelt de Vlissingse zich zeker niet en aan stoppen denkt ze al helemaal niet. ,,Ik ben pas begonnen joh, het hardlopen houdt me jong'', zegt ze voor de start. ,,De Ladiesrun is m'n 46ste (!) wedstrijd van dit jaar.''