Lindsey Paling gaat eindelijk naar het EK bowlen

Zoë Bäckstedt houdt de familietra­di­tie in stand in EPZ Omloop van Borsele

’S-HEERENHOEK – Zoë Bäckstedt heeft met overmacht de EPZ Omloop van Borsele op haar naam geschreven. De 17-jarige regerend wereldkampioen bij de junioren vrouwen pakte in de openingstijdrit al de leiding en zette in de slotrit nog eens de puntjes op de i door naar een tweede ritzege te soleren. ,,Het is heel gaaf om in de voetsporen van mijn zus te treden”, aldus Bäckstedt.

24 april