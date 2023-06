LHBTIQ+ rugbyclub speelt op Roze Zaterdag tegen Tovaal

Bart Magnus heeft de beste benen in Zaamslag

Vanaf het Plein bij garage De Putter in Zaamslag vertrokken zaterdag om 11 uur flink wat deelnemers voor de Rehamrun, over één of twee ronden van 5,6 km rondom Zaamslag. Bart Magnus was de snelste op de 11,2 km. Evelien de Visser won bij de vrouwen.