Levy Kort ligt op een sleutelpositie bij kampioen PSV

PSV speelde aanvankelijk bij ZV Haerlem helemaal niet goed. De Brabantse eersteklasser kwam met 10-6 achter tegen de middenmoter. ,,We verdedigden slordig en lieten aanvallend te veel liggen.” PSV trof het echter dat MNC Dordrecht-Den Haag iets eerder was begonnen en dat de einduitslag (8-8!) al binnendruppelde terwijl er in Haarlem nog gespeeld werd. Kort: ,,Wij kregen het tussen de derde en de vierde periode te horen, toen het 10-8 was. Nou, dat maakte iets heel bijzonders in ons los. We gingen alles-of-niets spelen en opeens liep het weer. We waren die laatste periode écht weer een team, want we wisten dat we met een overwinning toch nog kampioen zouden worden. Uiteindelijk werd het 9-14. Na afloop stonden we helemaal te shaken. We dachten: wat is hier gebeurd?”