Lesley Pattinama-Kerkhove met Wimbledon-vibe naar halve finale

Zeeland is dressuur­pro­vin­cie nummer 1 (en heeft misschien wel de nieuwe Anky)

VLISSINGEN - Zeeland is op dit moment dé dressuurprovincie van Nederland. Kijk alleen maar naar het CHIO in Rotterdam, dat deze week is. In de hoogste categorie hebben twee van de vier Oranje-vertegenwoordigers Zeeuwse wortels en één van hen, Dinja van Liere, won donderdag meteen het eerste onderdeel. Hoe is dat zo gekomen?

23 juni