Lesley Pattinama-Kerkhove grijpt met Oranje op slotdag naast eerste én tweede plek

OVERZICHT Volleybal­sters Forza staan met één been in de eerste klasse

De volleybalsters van Forza staan met één been in de eerste klasse. De Schouwse formatie weerde zich in de promotieklasse A knap bij de virtuele nummer twee WHV en keerde na verlies in een vijfsetter (3-2) met twee punten naar huis. Maar met nog één duel voor de boeg liep de achterstand van Forza op nummer tien Vollido toch op tot vier punten.