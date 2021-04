Lesley Pattinama-Kerkhove cijfert zichzelf weg voor Nederlandse tenniszege

VIDEODEN BOSCH - Lesley Pattinama-Kerkhove cijferde zich zaterdag enigszins weg voor het Billie Jean King Cup-team. De 29-jarige Zierikzeese zou aan het einde van de middag dubbelen, maar deed op het allerlaatste moment een stap opzij voor Arantxa Rus. In een snel, kort teamoverleg stelde ze het nota bene zelf voor. ,,Het teambelang gaat voor het eigen belang”, legde ze eerder op de dag uit, om vervolgens later de daad bij het woord te voegen.

De Oranje-vrouwen versloegen in twee dagen China met 3-2 en handhaafden zich zo in de Wereldgroep. Alle vijf tennissters, zo benadrukte bondscoach Paul Haarhuis na afloop, hadden hun aandeel in de overwinning gehad. ,,Ik ben heel trots op de meiden”, zei hij. ,,Aan het begin van de week heb ik aangegeven dat ze zich overal op moesten voorbereiden. Dus op optredens in zowel het enkel- als het dubbelspel, zelfs als ik ze daar niet in eerste instantie voor had aangewezen. Dat hebben ze allemaal fantastisch opgepakt.”

De Nederlandse vrouwen vieren feest na de winst op China.

Demi Schuurs, die uiteindelijk met Arantxa Rus in het dubbelspel het beslissende punt binnenhaalde, zei: ,,Nederland krijgt het misschien niet zo mee dit weekeinde, maar de teamsfeer bij ons is enorm goed. Wat dat misschien wel het beste aangeeft, is dat in een overlegje na het laatste enkelspel een speelster aangaf dat het misschien beter zou zijn als Arantxa zou dubbelen.”

Die onbaatzuchtigheid werd tentoongespreid door Lesley Pattinama-Kerkhove. De Zeeuwse, die eerder op de middag haar enkelspelpartij al ietwat ongelukkig verloor en zichzelf daarmee tekort deed, geloofde dat het beter was dat Arantxa Rus, die haar single wel won en hartstikke gretig oogde, het karwei zou afmaken. Dat zij dat ook deed – het werd 6-1 6-4 – was extra mooi. Pattinama-Kerkhove vierde het overwinningsfeestje ook uitbundig mee.

Achillespeesblessure van Kiki Bertens

Dat ze het dubbel aan zich voorbij liet gaan, had er ook mee te maken dat ze toch al gespeeld had voor Oranje. Pattinama-Kerkhove was eerste reserve voor de enkelspelen, maar moest plotsklaps invallen toen bleek dat Kiki Bertens niet fit genoeg meer was. Die had, na haar winst van vrijdag, weer last gekregen van haar achillespees. ,,Ik hoorde het ’s ochtends bij het inspelen‘’, vertelde de Zierikzeese.

Lesley Pattinami-Kerkhove in actie in haar partij tegen Xiyu Wang.

,,Ik dacht wel even: ‘Oké…’. Voor het team hoop je altijd dat Kiki kan spelen. Zij is onze kopvrouw. Ik vind altijd dat de beste moet spelen. Als dat Kiki is, dan is dat Kiki. Natuurlijk wil je zelf ook spelen, maar het team is belangrijker dan mijzelf. Ik probeer altijd te denken: ‘Wat is het beste voor Nederland?’ Toen rond kwart over tien duidelijk werd dat ik moest invallen, wist ik wel dat ik er goed op voorbereid was. Ik had de hele week goed kunnen trainen hier.‘’

,,Lesley vond het wel even moeilijk om het te horen”, gaf Haarhuis aan. ,,Ze realiseerde zich dat ze iemand moest vervangen die favoriet was om een punt binnen te halen voor ons team. En dat moest zij nu maar even doen… Ik vind dat ze uiteindelijk een heel goede wedstrijd heeft gespeeld. Ze kon ‘m niet omzetten in winst, maar speelde op een manier waarvan ik dacht: ‘Als jij elke week met deze intensiteit speelt, ga jij een heel mooi jaar hebben’. Ik was echt trots op hoe ‘Les’ zich liet zien.”

Quote Ik dacht dat ik in die derde set toch het beste van het spel had. Maar met één goede returngave en één sterke servicega­me pakte ze toch nog de winst Lesley Pattinama-Kerkhove

In de eerste anderhalve set kwam Pattinama-Kerkhove er nog niet echt aan te pas. De twintigjarige Chinese Xiyu Wang, die zo’n 60 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, zette haar rap op een achterstand van 6-3 en 4-2. ,,Ik was vrij kansloos.‘’ Maar daarna draaide de Zeeuwse de wedstrijd bijna helemaal om. ,,Ik ging meer van achteruit retourneren en wat agressiever spelen. Dat had meteen effect.‘’

Nadat ze de tweede set met 7-5 won, leek ze ook de derde naar zich toe te trekken. Maar na de 4-4 had Wang de beste eindsprint. ,,Het einde was heel lelijk voor mij”, gaf Pattinama-Kerkhove toe. ,,Ik dacht dat ik in die derde set toch het beste van het spel had. Maar met één goede returngave en één sterke servicegame – met drie aces – pakte ze toch nog de winst.‘’

Surrealistische setting in Den Bosch Landentennis is iets waarbij het publiek van het thuisland meestal een grote rol speelt. In de Davis Cup of Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup) zorgt een Oranje-massa voor veel sfeer. De Maaspoort in Den Bosch was dit keer geheel leeg. De enige aanwezigen waren officials van de KNLTB, de umpires en hun lijnrechters, de ballenkinderen en vertegenwoordigers van de media. Iedereen die de accommodatie wilde betreden, werd onderworpen aan een sneltest. Normaal is er bij grote sportevenementen een zogenoemde ‘mixed zone’ voor de pers. Deze keer werden de tennissters strikt gescheiden gehouden van alle anderen. Interviews gaven ze via zoom-meetings: de speelsters zaten in de ene ruimte achter een camera, terwijl de journalisten één verdieping hoger naast elkaar achter hun laptop zaten en vragen konden stellen. Dat het geluid daar rond zong, was een extra complicerende factor. Kiki Bertens, Arantxa Rus en Demi Schuurs zijn al gevaccineerd tegen corona, op de WTA-tour. Lesley Pattinama-Kerkhove en bondscoach Paul Haarhuis zijn nog niet geprikt. Vandaar dat er geen enkel risico werd genomen.