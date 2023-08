Lesley Pattinama-Kerkhove bereikt met Spaanse toernooizege mooie mijlpaal

Pattinama-Kerkhove, de nummer 258 van de wereld, was in het noordwesten van Spanje als eerste geplaatst en maakte haar favorietenrol waar. In de finale versloeg ze de Portugese Francisca Jorge in twee sets. De eerste won de Zeeuwse in een tiebreak (7-6-eindstand in de set), de tweede met 6-4.

Het was voor het eerst in Ourense dat Pattinama-Kerkhove zo diep moest gaan om haar partij te winnen. In de eerste ronde verloor ze maar zes games en in de tweede ronde, kwartfinale en halve finale hoefde de Schouwse steeds maar drie games af te staan. Ze verloor geen enkele set.

De finale in Spanje was alweer haar 25ste eindstrijd op een ITF-toernooi en bovendien haar tiende toernooizege (zie kader onder). Haar eerste ITF-finale speelde Pattinama-Kerkhove in 2010 in eigen provincie. Ze verloor toen, in Middelburg, met 6-1 6-3 van Angelique van der Meet uit ‘s-Heer Abtskerke. Haar laatste toernooizege boekte ze in 2021, op het 25.000 dollar-toernooi in het Portugese Corroios-Seixal.

De tien toernooizeges van Lesley Pattinama-Kerkhove 2011: Albufeira (10.000) 2014: Aschaffenburg (25.000) 2015: Equeurdreville (25.000) 2018: Lissabon (25.000), Clermont-Ferrand (25.000) 2019: Woking (25.000), Hua Hin (25.000), Hua Hin (25.000) 2021: Corroios-Seixal (25.000) 2023: Ourense (25.000)