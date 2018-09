Lesley Kerkhove zonder setverlies naar halve finale

Jarige judovereni­ging Clinge is weer volledig opgebloeid

20 september CLINGE - Er is veel hectiek in de sportzaal van Malpertuus te Clinge. Tientallen jongens en meisjes leven zich uit op de judomat, onder leiding van diverse trainers. Het is een ‘gewone’ maandagavondtraining. Maar enkele dagen later, vanaf morgen, is het groot feest. Judovereniging Clinge viert namelijk het 50-jarig jubileum.