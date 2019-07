Lesley Kerkhove uit Zierikzee speelt vandaag op Wimbledon derde partij op baan 7

De eerste partij (in het mannen enkelspel) begint om 11.00 uur. Na die partij volgt nog een partij in het vrouwen enkelspel, waarna Kerkhove mag aantreden in haar eersteronde-partij tegen de Servische Jorovic, de nummer 99 van de wereld.

Het is het tweede optreden van Kerkhove in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. In 2017 maakte ze haar debuut in de US Open. Ook toen werkte ze zich eerst door het kwalificatieschema heen. In de eerste ronde was de Roemeense Sorona Cirstea in twee sets te sterk (6-1 6-3).