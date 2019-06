Lesley Kerkhove speelt zaterdag tegen Kiki Bertens in Rosmalen

Voormalig topvolley­bal­ler Richard Schuil toernooidi­rec­teur bij Zeeuwse EK’s beach

18:37 VLISSINGEN - Oud-olympiër Richard Schuil wordt toernooidirecteur bij het EK beachvolleybal onder 22 jaar, dat in 2020 in Vlissingen gehouden wordt. Ook zal hij die functie in 2023 vervullen áls Zeeland het EK voor senioren krijgt toegewezen.