Lesley Kerkhove: ‘Op Wimbledon meedoen in het enkelspel, dan tel je mee’

Wietse Beerens kan zwemclub Koewacht een nieuwe impuls geven

28 juni HOEK/SLUIS - Wietse Beerens start voor zwemclub Koewacht op de openwaterwedstrijden in De Braakman en Sluis. De overschrijving naar ZCK is nog vers. Afgelopen zondag kwam de Tilburger nog uit voor De Dommelbaarzen op het NK zwemmen in Amersfoort, waar hij afscheid nam van zijn vereniging uit Vught met een mooie prestatie. ,,Ik ben derde geworden op de 400 meter wisselslag’’, vertelt hij. De overgang was net op tijd voor de sluitingstermijn van de inschrijving voor de Zeeuws-Vlaamse langebaanwedstrijden, zodat hij gerechtigd is uit te komen voor de zwemclub uit Koewacht.