Lesley Kerkhove loopt in Singapore plaats in halve finale mis

De speelster uit Zierikzee verloor in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Servische Ivana Jorovic. Zelf was Kerkhove als vijfde geplaatst. De wedstrijd was na twee sets gespeeld: 7-5 en 6-4. Ook voor de andere Nederlandse in de kwartfinale, Richel Hogenkamp, viel het doek. Zij verloor in twee sets van de Koreaanse Na-Lae Han (6-4 7-6).