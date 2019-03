Lesley Kerkhove breekt tegenstandster met ijzersterke tiebreak

Burgemees­ter redt Wim Hendriks Trofee, maar jeugd is de dupe

7:00 KOEWACHT - Het had niet veel gescheeld of de Wim Hendriks Trofee was volledig van de kalender verdwenen. De wedstrijd staat dit jaar gelijktijdig geprogrammeerd met de Omloop van Borsele in het Koningsweekend, waardoor de politie in eerste instantie de veiligheid niet kon garanderen. ,,Dankzij burgemeester Jan Lonink is de klassieker voor elite en beloften alsnog op het nippertje gered”, aldus wedstrijdsecretaris Ludwig Kouijzer.