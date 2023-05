Leonie Ton wint tweede trail in zeven dagen

Ton, die zes dagen eerder ook al een wedstrijd van 60 kilometer op haar naam schreef, is in voorbereiding op lange trail in de Ardeche. Daarvoor moet ze veel kilometers maken. Zaterdag finishte ze in 4.27.24 uur. De uit Westdorpe afkomstige Bart van Schilt was de nummer 30 in 5.29.36.