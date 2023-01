Leonie Ton voor derde keer naar Spartatlon

Ton liep in Amersfoort op de 100 mijl (161 kilometer) een tijd van 15.57.33 uur, wat meteen een officieus Nederlands record is. De opdracht was om op landgoed Schothorst, met rondjes van 3,75 km, een gemiddelde van ten minste 10 km/u te lopen en dat lukte de Zeeuwse atlete.

De wedstrijd in Amersfoort was opgezet om Nederlanders de gelegenheid te geven zich te kwalificeren voor de Spartathlon, die 246 kilometer lang is. Voorheen kon dat in het Belgische Aalter, maar die wedstrijd is er niet meer. De start was zaterdagochtend om 8.30 uur. Ton finishte net na middernacht, ruim binnen de limiet.