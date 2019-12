Leonie Ton uit Wissenkerke wint haar derde marathon in twee weken: ‘Nu even rustig aan’

De Zeeuwse loopster won in het Belgische Kampenhout een eindejaarsmarathon in 3 uur, 7 minuten en 53 seconden. Vorig weekeinde was Spijkenisse haar domein waar ze de marathon won in 3.03.37. En de week dáárvoor (8 december) won ze een trail-marathon in Aalter (3.21.40)