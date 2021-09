Leonie Ton uit Wissenkerke neemt in 246 kilometer lange Spartathlon pijn op de koop toe, ‘Ik wil zó graag naar de finish’

Ton weet het ook wel: ze gaat vrijdag en zaterdag op de liefst 246,8 kilometer tussen Athene en Sparta weer enorm pijn lijden. Als het allemaal goed gaat, loopt ze bijna 36 uur achter elkaar. Maar ze wil het, na een succesvolle deelname in 2019, allemaal nog een keer meemaken. ,,Verklaar me maar voor gek. Veel mensen vragen me naar het waarom. Maar het gevoel dat ik twee jaar geleden na 246 kilometer had, was geweldig.”